​Двум подросткам, устроившим резню в пермской школе, предъявили обвинение по тяжкой статье

Двое подростков, устроивших резню в пермской школе, могут отправиться в тюрьму на много лет – согласно «Интерфаксу», им предъявили обвинение по двум статьям УК РФ, одна из которых (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, и далее по тексту) предполагает лишение свободы от 8 до 20 лет. Сейчас эти товарищи арестованы, но еще не отправлены в СИЗО – пока находятся на лечении, так как порезали друг друга. Напомним, что нападавшим было по 16 лет, а ворвались они в класс, где была учительница (она получила 17 ножевых ранений) и дети от 10 до 12 лет.

В ходе инцидента, который случился 15 января, пострадали 15 человек, из них 12 лежат в больнице. Из них двое – учительница и один из школьников – в тяжелом состоянии. У остальных ранения средние и не опасные для жизни.