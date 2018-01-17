«Яндекс» запускает сервис для поиска попутчиков - «Яндекс.Попутка», сообщают «Ведомости». С помощью нового сервиса водитель сможет найти того, кого можно подвезти, а пассажир – машину.

Искать попутчиков можно для поездок от 10 км в ближайшее время, сервис работает пока в Ростовской области и Красноярском крае. В зависимости от того, как пройдет запуск сервиса, компания решит, выводить ли его в другие регионы.

«Яндекс.Попутка» поможет обеим сторонам компенсировать расходы на поездку, но не заработать, отмечается в сообщении. Приложение предлагает размер компенсации для попутчика, но он лишь рекомендательный – окончательную цену водитель и пассажир назначают сами. За каждые 10 км приложение предложит заплатить 50 руб.