В Тундрино осваивают грант президента РФ

Президентский грант на реализацию проекта «Будущее села Югры» «Общество русской культуры» Сургутского района выиграло в прошлом году. Средства гранта в течение года потратят на организацию мероприятий, направленных на популяризацию жизни в селе, а также на сохранение культурных традиций и ремесел народов, проживающих в Югре, сообщает администрация Сургутского района.

«Еще в 1991 году «Общество русской культуры» провело в сельском поселении Тундрино первый славянский ход, присутствовало при освящении отремонтированного храма деревянного зодчества. Тундрино — единственное село в Сургутском районе, где местные жители бережно хранят богатое историческое наследие. Это может сделать поселение привлекательным и с туристической точки зрения», - уверены организаторы проекта.

Гостям обещают мастер-классы по ткачеству, гончарному делу, деревообработке, битва дизайнеров, которые должны будут представить себе, как может выглядеть село в современном мире. Кроме того, есть планы на строительство Центра русской традиционной культуры именно в Тундрино. Это создаст рабочие места для местных жителей, базу для студентов колледжей и вузов.