​Роспотребнадзор будет штрафовать магазины, не принимающие новые купюры 200 и две тысячи рублей

Роспотребнадзор на своем официальном сайте предупредил продавцов и иных лиц, что, если они не будут принимать к оплате новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей, их ждет штраф. Например, максимальный для юрлиц — 50 тысяч рублей.

Также ведомство с 18 января по 25 января открывает Всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца. Специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют граждан по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой.