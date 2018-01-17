​Теперь точно: недостроенную станцию юннатов в Сургуте снесут

Недостроенное здание станции юннатов точно будет снесено. Об этом журналистам рассказал замглавы города Роман Меркулов.

Согласно результатам последней экспертизы, в фундаменте здания образовалась трещина, оно признано аварийным. Для того, чтобы завершить строительство необходимо вложить в него почти миллиард рублей, поэтому власти пришли к выводу, что недострой проще снести.

В этом году, возможно, уже будет выбран подрядчик для выполнения работ. Точные сроки завершения демонтажа пока не известны.