​Отличил слона от носорога: у Трампа отличное психическое здоровье

Президент США Дональд Трамп полностью здоров. Об этом заявил его лечащий врач Рони Джексон по итогам масштабного обследования, которое глава Белого дома прошел в национальном военно-медицинском центре. По словам доктора, Трамп может полноценно исполнять обязанности президента как сейчас, так и в случае переизбрания на второй срок.

Президент вести 108,5 килограмм, хотя и обещает похудеть. Спит по 4-5 часов в сутки, не делает зарядку и есть фастфуд, но при этом обладает гигантским количеством энергии, утверждает врач. По его мнению, это ему позволяют «невероятно хорошие гены».

Очень важно, что Трамп при этом сохраняет полное ментальное здоровье. Как пишет «Эхо Москвы», для определения психического здоровья президента ему предлагалось, в частности, отличить льва, носорога и слона, а также нарисовать часы и повторить сразу и через десять минут пять слов.