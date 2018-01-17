За выдвижение Владимира Путина в президенты России подписались около миллиона россиян, заявил пресс-секретарь его штаба Андрей Кондрашов. Правда, для ЦИКа было бы достаточно 315 тысяч, но сторонники действующего президента решили собрат побольше. Как пишет newsru.com, в штабе также сообщили, что в целом работа по сбору подписей шла в целом без нарушений, хотя различные заинтересованные лица активно пытались дискредитировать этот процесс в глазах избирателей. Но это, как сказал Кондрашов, «выдумки недоброжелателей».
Штаб Путина собрал около миллиона подписей
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