Жителя Советского района попал в колонию, совершив за два месяца три преступления

21-летнего жителя Советского района за три преступления приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В июле прошлого года мужчина незаконно проник в гараж, расположенный возле одного из домов по улице Советская, откуда украл 600 литров дизельного топлива стоимостью порядка 25 тысяч рублей.

В августе он же, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир дома в микрорайоне Нефтяник, избил свою знакомую, а потом пригрозил ей убийством, замахиваясь на нее табуретом.