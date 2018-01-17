​Названы самые эффективные депутаты Госдумы. В топ-10 есть знакомая югорчанам фамилия

Фонд ИЭСПИ оценил эффективность депутатов Госдумы за прошедшую осеннюю сессию. Получился рейтинг, который опубликовали «Ведомости». Его возглавляет единоросс Павел Крашенинников, далее идет председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и зампред комитета по жилищной политике Павел Качкаев. На пятом месте идет лучший (по этому рейтингу) депутат из системной оппозиции, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

А на девятом – знакомый югорчанам (и ямальцам) совладелец «НОВАТЭКа» Леонид Симановский.

Леонид Симановский, Фото finparty.ru

Хотя, у нас он едва ли может считаться публичным лицом, но именно он представлял Югру в Государственной думе в течение предыдущих двух созывов. В те же годы он регулярно становился самым богатым депутатом федерального парламента. Но на выборах 2016 года он сменил депутатскую «прописку» – сейчас он представляет в Госдуме Самарскую область. А в рейтинг эффективности он попал благодаря своим законопроектам по поддержке бизнеса, агропромышленного комплекса и парламентскому контролю.