Доктор Комаровский: «Корь – это разминка, это цветочки!» Известный врач и телеведущий пророчит эпидемию дифтерии в Восточной Европе

В своем видеоблоге на официальной странице в социальных сетях популярный детский врач Евгений Комаровский записал видеообращение к своим подписчикам (а их, к слову более полумиллиона человек) по поводу вспышки кори на Украине в нескольких странах Европы. Так, с начала текущего года заболевание выявлено у 1285 человек, в том числе заболели и взрослые, что является тревожным звоночком.

Доктор Комаровский в очередной раз доступно объяснил родителям, что необходимо серьезно относиться к вопросу плановой вакцинации, которая в ситуации с корью неоспорима. А также доктор достаточно жестко предупредил своих подписчиков не только из Украины, но и из других стран, что упущенное время и халатное отношение к вопросу профилактики таких серьезных заболеваний человечества, как корь и дифтерия, чреваты летальными исходами.

«Я год назад предупреждал общество по поводу кори. Здесь все понятно – один раз привились и на 80-85 процентов есть защитные тела. Но общество жаждет трупов. Без трупов никто не готов верить в серьезность вопроса. Сейчас требовать в детском саду прививку от кори, не пускать без не ребенка, но забывать при этом про прививку от дифтерии – это бессмысленно. Корь покажется нам вишенкой на торте, а вот тортиком будет дифтерия! С ней не так все просто:привились трижды, привились через год, и каждые десять лет вакцинироваться. И с бельгийскими вакцинами есть проблема. Поэтом вакцинироваться так быстро не получится. И сейчас, когда так много детей не привито, когда в взрослые дяди и тети в прошлую эпидемию умирали в два раза больше! Это не один на тысячу, без сыворотки в эпидемию умирает 50 процентов. А с сывороткой в стране, мягко говоря, напрояженка. Недавно было страшное событие, и Индия дала нам несколько штук сыворотки, но она закончится за два дня! Никто на вашего ребенка, кроме вас внимание не обратит. Оторвите попу от дивана: проверьте, есть ли прививка у вас, у ребенка. Я говорю совершенно серьезно: есть биологические законы, и дифтерия придет! Корь – это разминка, это цветочки!»