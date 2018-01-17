​Двое лянторцев спасли ребенка из горящей квартиры

Около недели назад в третьем микрорайоне Лянтора загорелась квартира в деревянном двухэтажном доме. Запах дыма почувствовала соседка и вышла в подъезд, чтобы проверить, не случился ли в доме пожар. В подъезде Гульназ Губанова увидела выходящий из соседней квартиры дым. За дверью раздавался плач ребенка. В этот момент проверить источник запаха вышел и другой сосед Алишер Сангинов. Гульназ попросила его отключить электричество и проникнуть в квартиру с улицы, а сама стала объяснять ребенку, что нужно подойти к окну. Проникнув в комнату, мужчина отыскал в задымленном помещении ребенка и через окно передал своему сыну, который в это время находился на улице.

Пока проходила спасательная операция Гульназ вызвала пожарных и оповестила жильцов дома.

В течение двух минут огнеборцы прибыли к месту происшествия. Они не позволили пламени распространиться за пределы одной квартиры и ликвидировали его в течение трех минут.

Благодаря правильным и оперативным действиям Губановой и Сангинова удалось не только своевременно обнаружить пожар, но и спасти жизнь маленькой девочки.