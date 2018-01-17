​Власти придумывают, как повысить явку на выборы – людям предложат голосовать за проекты благоустройства

Федеральные власти придумали новый способ привлечения россиян на выборы-2018 – возможно, это будет сделано при помощи совмещения этого процесса с голосованием за приоритетные проекты благоустройства городов. Все это будет происходить по программе «Формирование комфортной городской среды», на которую центр и регионы потратят 124 млрд рублей за четыре года.

В частности, в Югре в 2018 году запланировано модернизировать 112 объектов, из которых большая часть – общественные пространства. Но то, какие из публичных мест следует благоустроить в первую очередь, должны решать горожане, произойти это должно (сюрприз) до конца марта. Таким образом, вероятно, в Югре (равно как и других регионах) начнется информационная кампания по привлечению людей к двойному акту гражданской активности и ответственности – выборам президента и общественных пространств, которые они хотят модернизировать.