​В тюменской компании устроили конкурс на похудение среди сотрудников. Победитель сбросил более 20 килограмм

В федеральной компании «Этажи», базирующейся в Тюмени, провели нетривиальный конкурс среди сотрудников – кто больше похудеет за два месяца (с ноября до конца новогодних каникул). Участвовали в этом работники с повышенным индексом массы тела.

Победил Ильдар Фатыхов, который похудел на 23 килграмма – с 89 до 66 кг – при помощи спорта, правильного питания и отказа от вредных привычек, пишет «РБК Тюмень». Как утверждает глава «Этажей» Ильдар Хусаинов, теперь у его тезки сложная задача – подобрать любой тур на двоих с опцией «все включено» (это приз за победу) и «там не набрать вес снова».