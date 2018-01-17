Команда КВН «Борцы» сыграет в Высшей лиге — 2018

Стать участником Высшей лиги нашим ребятам помогло голосование на официальном сайте Международного союза КВН. Они набрали наибольшее число голосов среди всех команд-претендентов встретиться с пятеркой финалистов премьер-лиги, которая была приглашена в Высшую лигу Александром Масляковым еще в сентябре. Так, по умолчанию в нее вошли Челябинск, «Театр Уральского Зрителя»; Москва, «Подъём» Сборная МВД России; Пермский Край; Сборная Бывших Спортсменов; Москва, «RUDN University»; Красноярск, «Так-то», СФУ.

Напомним, в конце прошлого года Сургутская команда КВН «Борцы» победила на кубке Мэра Москвы, а также в 2017-ом «Борцы» на XXIII Международном музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН 2017» получили награду «Малый КиВиН в темном».