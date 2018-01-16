Чиновники решили дать второй шанс бывшему зданию, где ранее размещался ДГХ

Заместитель главы города Роман Меркулов сообщил, что здание на Маяковского, 15, принадлежащее муниципалитету, будут реконструировать и в дальнейшем использовать под городские нужды.

Напомним, чиновники переехали оттуда в 2014 году, так как дальнейшая эксплуатация объекта была признана опасной. Но сейчас Меркулов сообщил, что «здание на самом деле не настолько аварийное», поэтому уже запущен процесс разработки проектно-сметной документации. Однако стоимость работ на текущий момент назвать не смог.