Заканчиваются Рождественские святки, готовятся крещенские купели

19 января православные христиане будут праздновать один из двунадесятых праздников – Крещение Господне. В воспоминание крещения, в котором Иисус Христос погружался в водах Иордана, Православная Церковь совершает накануне и в сам праздник великое освящение воды. Празднованием Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. А вечером 18 января все православные отмечают Крещенский Сочельник, напоминает управление по связям с общественностью и СМИ администрации Сургута, и предлагает изучить список храмов, где православные христиане могут запастись святой водой на целый год.
Купели, расположенные на территории храмов г. Сургута:
|Собор Преображения Господня
|ул. Мелик-Карамова, 76, к1
|карьер в пойме реки Сайма
|пойма реки Сайма
|Храм Георгия Победоносца
|ул.Университетская, 12
|Храм Николая Чудотворца
|ул. Заводская, 31
|Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
|пр. Кедровый, 4
|Храм святителя Луки Крымского
|Нефтеюганское шоссе, 20/1