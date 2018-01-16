В Госдуме обсуждается стремительное повышение штрафов за езду без ОСАГО. Как сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Сергея Вострецова, они могут вырасти с 800 до 5000 рублей. Идею поддерживает глава национального союза автостраховщиков Игорь Юргенс, который привел статистику, что из 50 млн автомобилей в стране около миллиона не застрахованы.
Штрафы за езду без ОСАГО могут вырасти более чем в пять раз
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