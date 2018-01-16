​Вот это поворот. Песков заявил, что Путин не может влиять на редакционную политику госканалов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никоим образом не влияет (и даже по закону не может влиять) на редакционную политику государственных телеканалов. Это заявление Песков сделал на фоне претензий председателя КПРФ Геннадия Зюганова, который усмотрел на главных каналах страны спланированную кампанию по дискредитации кандидата от коммунистов Павла Грудинина. Он полагает, что «целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать», и делается это, очевидно, в пользу главного кандидата.
Разумеется, этим инсинуациям никто верить не собирается.