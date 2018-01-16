В продажу поступили билеты на этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Спешите, пока все не разобрали

Вскоре, 19 января, в продажу поступят билеты и абонементы на тюменский этап Кубка мира по биатлону, который пройдет 22-25 марта на базе «Жемчужины Сибири» в столице области. Продажа билетов и информация о соревнованиях будет вот здесь.

Стоимость билетов варьируется в зависимости от трибуны и дня. Так, на трибуны B и С можно сесть за 350 рублей в будние и за 700 рублей в выходные, а также за 1785 рублей на все дни сразу. Трибуна D дешевле – 250 рублей в будние, 500 – в выходные, и 1275 – абонемент на все соревнование. Самые «сочные» билеты – на трибуну А – поступят в продажу позже.

Как пишет пресс-служба губернатора Тюменской области, с покупкой тянуть не стоит – фанаты биатлона уже кинулись раскупать контрамарки, поэтому планируйте свою поездку на большое спортивное событие уже сейчас, либо потом не жалейте, что ничего не вышло.