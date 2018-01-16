​В этом году военкоматы России отметят 100-летие, а в Югре у них будет еще и отдельный юбилей

Военные комиссариаты России 8 апреля 2018 года отметят 100-летний юбилей со дня основания этой службы в стране. К слову, военкомы – одни из немногих, кто сохранил названия своей должности прямо со дня основания – в то время Совет Народных Комиссаров издал декрет о создании волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов – тогда вообще многие статусные товарищи были комиссарами.

Одновременно наш округ отпразднует отдельный юбилей – Остяко-Вогульский военный комиссариат был открыт 30 августа 1938 года, сообщает департамент общественных связей Югры. Так что работники призывных комиссий будут праздновать дважды. Это дело будет отмечено множеством разных соревнований, концертов и торжеств, и, в частности, открытием мемориальной доски первому военному комиссару Югры – генерал-майору Анатолию Шишкину.