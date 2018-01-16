Людям-банкротам предлагают оказывать бесплатную юрпомощь в проведении процедуры

Федеральная палата адвокатов предложила Минэкономразвития обеспечить бесплатной правовой помощью граждан, вынужденных начать процедуру личного банкротства, сообщает «РГ».
Перед разработчиками законопроекта поставлена задача снизить стоимость процедуры банкротства физлиц. Рассматривается вопрос о том, чтобы убрать дорогое обязательное сопровождение процесса финансовыми управляющими и дать возможность гражданам самостоятельно юридически сопровождать процедуру банкротства.
Но так как разобраться во всех юридических аспектах рядовым гражданам непросто, Федеральная палата адвокатов предлагает включить в законопроект пункт о том, что потенциальным банкротам может быть оказана бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы.