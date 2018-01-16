​Более половины коньяка в России не отвечает стандартам качества

Некачественными могут быть признаны от 30 до 60 процентов коньяка в России. Об этом пишет newsru.com со ссылкой на главу Росалкогольрегулирования. Так получилось, что, например, в первом полугодии 2017 года производители коньяка были обеспечены сырьем на 57 процентов, при этом в дальнейшем производство и импорт коньячного дистиллята только падали, а конечного продукта, напротив, стало больше.

Как поясняют специалисты, некоторые хитрые производители заменяют коньячный дистиллят на так называемый белый зерновой спирт, а это, в свою очередь, сильно отдаляет продукт от стандартов качества. Напомним, что недавнее предложение о повышении минимальной цены на коньяк до 500 рублей с нынешних 371 рубля призвано привести этот напиток в России к нормам приличия и стандартов. СИА-ПРЕСС напоминает, что употребление алкоголя, в том числе некачественного и даже качественного коньяка, вредит вашему здоровью.