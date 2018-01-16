На «Эхе Москвы» Ксения Собчак столкнулась с главой штаба Навального. Получился публичный скандал // ВИДЕО

Кандидат в президенты России Ксения Собчак столкнулась с главой штаба Алексея навального Леонидом Волковым и начала обвинять его в том, что он опубликовал недостоверные данные об ее отдыхе на Бали в новогодние каникулы. Эфир Волкова уже начался, а Ксения все еще требовала от него извинений за этот инцидент, что несколько смазало (а может, напротив, повеселило) начало передачи для радиослушателей и зрителей станции на YouTube.

«Я хотел бы принести извинения, — пишет по этому поводу глава редакции соцсетей «Эха Москвы» Алексей Соломин. — Леониду — за то, что мое непротиводействие Ксении насилием испортило ему настроение перед эфиром (эфир на самом деле оказался отличным). И Ксении за то, что не смог удовлетворить ее полностью в ее желании расставить все точки над i. А клацал зубами и выгонял ее из студии, в которую сам же ведь и допустил».

Перед аудиторией извинился также главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов: «Приношу извинения тем слушателям Эха, которые сочли этот инцидент неуместным. Эхо Москвы готово предложить дебаты между Ксенией Собчак и Алексеем Навальным».

Напомним, что Навальный в своем блоге сообщал о том, что кандидат в президенты России Ксения Собчак якобы на Бали проводит корпоратив. По версии самой Ксении, она действительно находилась на отдыхе на Бали (на что имеет полное право), но не проводила там корпоратив, а вела деловые переговоры о финансировании своей кампании.