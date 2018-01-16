​Реконструировать и управлять крупным аэропортом Ямала будет компания Вексельберга. Это дело на много миллиардов

Концессию на модернизацию аэропорта Нового Уренгоя (Ямал) выиграла компания «Уренгойаэроинвест», часть холдинга «Аэропорты регионов» из группы компаний Виктора Вексельберга. Ее конкурентом на конкурсе был холдинг «Новапорт», который получил в управление тюменский аэропорт.

Решающим моментом в противостоянии стал вопрос с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Ямальское правительство было готов дать на это грант до 3 млрд рублей, и «Новапорт» заявил, что обойдется и двумя миллиардами, а «Аэропорты регионов» сказали, что им этот грант не нужен – сами все профинансируют.

Как пишет «РБК Тюмень», площадь обновленного аэропорта составит почти 9 тысяч квадратных метров (хотя требование властей было – порядка 4 тысяч квадратов). Реконструкция начнется примерно в феврале-марте этого года. Согласно планам инвестора, пропускная способность аэропорта должна будет вырасти с нынешних 150-200 до 800 человек в час, и стоить это будет примерно 7 млрд рублей. После инвестор получит этот объект в управление на 30 лет, дабы отбить издержки и получить прибыль, и затем отдаст имущество в округ.