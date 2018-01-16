Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел посетил реабилитационный центр «Добрый волшебник»

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Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел поздравил детей реабилитационного центра «Добрый волшебник», - сообщает ugraeparhia.ru. Директор центра Светлана Королева познакомила гостей с историей и деятельностью центра. Владыка Павел и глава Сургута Вадим Шувалов вручили детям с ограниченными возможностями рождественские подарки.

«Хочется посетить тех, кто нуждается в особом внимании и уходе, принести им ту маленькую радость, какую сможем, внести небольшую лепту, послужить ближнему. Невозможно служить Богу, не служи ближнему, только через ближнего можно и любить Бога, и творить дела любви ближним», - сказал он.

С начала празднования Рождества, объезжая города Ханты-Мансийской епархии, владыка Павел посетил уже более 20 храмов в Радужном, Покачах, Нижневартовске, Излучинске, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Сургуте, Сургутском районе.