16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,3569   EUR  68,8174  

​В Сургуте превышен среднеокружной порог заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Югре с 8 по 14 января заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже порогового уровня на 14,91 процента, сообщает Роспотребнадзор.

На долю детей до 17 лет приходится 77,3 процента всех заболевших. Госпитализировано 135 человек. Превышения среднеокружных показателей заболеваемости отмечается в Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Лангепасе и Нефтеюганске.

С начала эпидсезона у 39 больных обнаружен риновирус, у 13 больных – парагрипп, у 34 – РС-вирус, у 11 – аденовирус, одна находка метапневмовируса, у 33 - вирус гриппа В и у 3 – вирус гриппа А несубтипированный.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:42, просмотров: 112, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Пойдете на выборы без Навального? Аудиторию siapress.ru этот вопрос расколол // ИНФОГРАФИКА

Пойдете на выборы без Навального? Аудиторию siapress.ru этот вопрос расколол // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:39
157 2
Какие машины больше всего любят сургутяне и за сколько их можно купить? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Какие машины больше всего любят сургутяне и за сколько их можно купить? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
СИА-ПРЕСС узнал у некоторых местных автодилеров о том, какие модели автомобилей популярны среди сургутян, их минимальные стоимости и произошедшие (или грядущие) изменения в ценах
Лилия Сулейманова Сегодня в 09:57
762 0
БК «Университет-Югра» победил питерский «Спартак» и готовится к домашней серии // ФОТО

БК «Университет-Югра» победил питерский «Спартак» и готовится к домашней серии // ФОТО
Бюджет сургутского клуба в этом сезоне в несколько раз меньше, чем у половины команд российской суперлиги.
Пресс-служба БК «Университет-Югра» 15 января в 16:24
401 0
Статья дня. Почему боязнь сквозняков — наша национальная черта (а в Европе дети ходят без шапки)

Статья дня. Почему боязнь сквозняков — наша национальная черта (а в Европе дети ходят без шапки)
Перегревать детей очень опасно. Чем младше ребенок, тем опаснее для него перегрев. У маленького ребенка воды в организме мало, солей — тоже. С потом он обезвоживается и истощается.
Анастасия Миронова, mel.fm 15 января в 14:37
589 0
Новогоднее оформление Сургута — лучше, чем ничего // ИНФОГРАФИКА

Новогоднее оформление Сургута — лучше, чем ничего // ИНФОГРАФИКА
Аудитория siapress.ru в целом благосклонно оценила праздничный вид города
Редакция СИА-ПРЕСС 15 января в 12:32
488 0
Статья дня. ​Спасибо за это кино!

Статья дня. ​Спасибо за это кино!
И когда я смотрел то, как снята финальная игра между сборными СССР и США, то вдруг поймал себя на том, что волнуюсь – хотя это матч 1972 года, и я знаю не только его результат, но весь его ход во всех подробностях.
Владимир Познер, журналист 14 января в 12:23
998 2
​Советую сургутянам не тянуть с покупкой квартиры до сентября

​Советую сургутянам не тянуть с покупкой квартиры до сентября
С другой стороны, мы видим снижение ставок по ипотеке, и это тоже повлияет на настроения застройщиков и потенциальных покупателей.
Роман Меркулов, замглавы Сургута 12 января в 11:55
2094 6
Благодарю всех работников прокуратуры за целеустремленность, выдержку, плодотворную работу

Благодарю всех работников прокуратуры за целеустремленность, выдержку, плодотворную работу
Добросовестно исполняя профессиональный долг прокурорского работника, осуществляя надзор за соблюдением законов, каждый из нас вносит свой личный вклад в обеспечение Законности
Евгений Ботвинкин, прокурор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 12 января в 10:55
630 5
​Да или нет?

​Да или нет?
Удастся ли повысить температуру внутри павильонов на 5, 10, 15 градусов? Выбор именно этой марки стекла можно считать оптимальным и безопасным? Входные двери выдержат тысячу открываний? А десять тысяч?
Анатолий Вац, сургутянин 12 января в 10:21
1172 5
В существование активистов-общественников теперь чуть легче верится

В существование активистов-общественников теперь чуть легче верится
Спасибо Сергею Глинских и редакции СИА-ПРЕСС за проделанную работу, выдержку и гражданскую смелость
Саша Алексеев, читатель siapress.ru 11 января в 17:52
748 1
Статья дня. Наталья Мысникова: «Сделать настоящий офис класса А очень сложно. В Сургуте таких единицы»

Статья дня. Наталья Мысникова: «Сделать настоящий офис класса А очень сложно. В Сургуте таких единицы»
В то же время многие потенциальные арендаторы вообще не проверяют наличие всех этих параметров у офисных центров, которые позиционируют себя как «класс А».
Журнал «Бизнес-партнер» 11 января в 16:25
745 2
Юрий Нуреев

Почему наши власти не ставят теплые павильоны там, где остановка есть, а павильона нет?
Все более интенсивными становятся пожелания уважаемому руководству города выкатиться наконец из собственных обогреваемых авто и вместе с населением уже постоять на подобных местах
Юрий Нуреев 11 января в 14:44
990 4
​Поможем снять фильм «Работайте, братья!»

​Поможем снять фильм «Работайте, братья!»
В Сургуте стартовала всероссийская акция по поддержке полнометражного фильма о Герое России Магомеде Нурбагандове
Сергей Мелашенко, председатель РОО «Зарница» 11 января в 14:32
1067 5
Продолжается опрос сургутян за выбор концепции благоустройства парка «За Саймой»

Продолжается опрос сургутян за выбор концепции благоустройства парка «За Саймой»
На данный момент онлайн-анкету заполнили более 1300 человек
Вадим Шувалов, глава города Сургута 11 января в 11:03
744 2
​Прокуратура Сургута поставила точку

​Прокуратура Сургута поставила точку
Может ли гражданин записывать на видео чиновников во время личного приема? Теперь мы точно знаем ответ
Сергей Глинских, сургутянин 11 января в 10:24
3438 32
​Пока сваи не забиты

​Пока сваи не забиты
Почему бы не построить на месте бывшего ДК «Геолог» полноценный театральный комплекс?
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 11 января в 09:47
955 7
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика