​В Сургуте превышен среднеокружной порог заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Югре с 8 по 14 января заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже порогового уровня на 14,91 процента, сообщает Роспотребнадзор.

На долю детей до 17 лет приходится 77,3 процента всех заболевших. Госпитализировано 135 человек. Превышения среднеокружных показателей заболеваемости отмечается в Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Лангепасе и Нефтеюганске.

С начала эпидсезона у 39 больных обнаружен риновирус, у 13 больных – парагрипп, у 34 – РС-вирус, у 11 – аденовирус, одна находка метапневмовируса, у 33 - вирус гриппа В и у 3 – вирус гриппа А несубтипированный.