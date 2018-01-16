Врач-анестезиолог-реаниматолог БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Сергей Матвиив занял второе место на Всероссийском конкурсе «Мистер Медицины». Участие могли принять молодые специалисты: врачи, фельдшеры, преподаватели медицинских образовательных учреждений, водители скорой помощи и т.д. Сургутский реаниматолог, как ни странно, «взял» номинацию «Творчество». Также в конкурсе приняли участие медицинские работники из Улан-Удэ, Саранска, Нижневартовска, Красноярска, Волгограда, Ханты-Мансийска и других городов России. Как рассказали в БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница», на первом этапе соревнований участники представили эссе, в которых рассказали о себе, о выборе профессии и достижениях. По словам организаторов конкурса, выбрать лучших было непросто. Финал конкурса состоится в Москве и Санкт-Петербурге.
Сургутский анестезиолог-реаниматолог в тройке лучших на конкурсе «Мистер Медицины»
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