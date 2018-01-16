​Наталья Комарова сегодня участвует в «российском Давосе» вместе с первыми лицами правительства

Глава Югры Наталья Комарова сегодня, 16 января, прибыла в Москву на Гайдаровский форум, который посвящен теме «Россия и мир: цели и ценности». Она выступит на площадке «Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления», где главными спикерами станут председатель Счетной палаты Татьяна Голикова и министр финансов Антон Силуанов.

Кроме того, Наталья Комарова заявлена экспертом делового завтра «Инвестиции в сферу общественного здоровья», где расскажет, как здравоохранение в Югре влияет на экономику. К тому же губернатор примет участие в пленарной дискуссии «Цели и ценности», хэдлайнером которой будет премьер-министр Дмитрий Медведев.