​Во время президентской кампании-2018 в России будет работать только государственная социологическая компания

На выборах президента России можно будет ориентироваться на социологические данные только государственного ВЦИОМ, пишут «Ведомости». «Левада-центр», признанный в 2016 году иностранным агентом, от публикации электоральных исследований отказался (хотя сами опросы он проводить будет). Дело в том, что т.н. «агенты» не могут участвовать в выборах и референдумах – за это им грозят большие штрафы и даже закрытие.

По мнению директора «Левада-центра» Льва Гудкова, вся история с иностранными агентами была задумана ровно для того, чтобы исключить альтернативные источники информации и интерпретации из политического процесса. А у «Левада-центра» итоги опросов, как правило, показывали менее успешные результаты власти, чем у ВЦИОМ.