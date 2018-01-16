​Умер яркий политик 90-х, лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов

Председатель движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов умер в ночь на 16 января в Москве. Ему было 72 года. Причиной смерти стал обширный инсульт – как рассказывают близкие, Анпилов еще в субботу во время поездки на встречу с кандидатом в президенты Павлом Грудининым почувствовал себя плохо, его госпитализировали в «Склифосовского», где он пробыл в коме последние дни и скончался ночью, пишет «РБК».

Виктор Анпилов родился 2 октября 1945 года в селе Красная Глина Краснодарского края. Окончил МГУ, факультет журналистики, после чего долгое время работал за границей – в основном, в Латинской Америке. Сначала, в 1973 году, он был переводчиком на Кубе, потом ненадолго вернулся в Москву, а затем на восемь лет уехал в Южную Америку. В начале 90-х он активно выступал против президента России Бориса Ельцина, в 1993 году был одним из защитников Верховного Совета, за что несколько месяцев провел в тюрьме, откуда его освободили решением Госдумы.

В 2000-х годах он был малозаметен на российском политическом небосводе – на выборах в Госдуму он победы одержать не смог, в 2012 году был доверенным лицом Владимира Жириновского на выборах президента.