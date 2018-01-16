​Умерла солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Ей было 46 лет

Солистка одной из известнейших групп 90-х The Cranberries Долорес О'Риордан умерла накануне в Лондоне, куда приехала для записи новых песен. Ей было 46 лет. Причины смерти пока не раскрываются. Известно, что ранее она отменила свой тур из-за проблем со спиной, пишет lenta.ru.

Пик славы ирландской певицы пришелся на 90-е годы, когда она, будучи простым парикмахером, по объявлению пришла на прослушивание в музыкальную группу. В итоге она стала солистом и автором песен The Cranberries, ворвавшись в мир музыки с хитом Zombie, посвященном терактам Ирландской республиканской армии.

Далее у группы последовали несколько популярных клипов, успешные альбомы, съемки в фильмах в роли самих себя, а также многочисленные концерты, один из которых прошел в Осло при награждении Нобелевской премии мира.

В 2000-х группа ушла в творческий перерыв, а Долорес занималась сольной карьерой и личными проектами, например, судейством на шоу «Голос» в Ирландии. Она также стала солисткой группы «D.A.R.K.». По некоторой информации, в последние годы она страдала биполярным расстройством личности.