Авиасообщение России с Египтом восстановят в феврале. Но о чартерах пока речь не идет

Указом президента РФ от 2 января 2018 года разрешены регулярные рейсы в Каир. Про чартерные рейсы в города Египта или про авиаперевозки через третьи страны речи не идет, т.к. выдвинутые Египту требования по усилению мер авиационной безопасности реализованы не в полной мере.

«Примерно с середины февраля предполагается возобновить авиасообщение с Каиром... Мы понимаем, что необходимо делать и следующие шаги, но это будет зависеть от готовности самих аэропортов и всех тех мер, которые мы вместе с египетскими коллегами должны будем предпринять, чтобы возобновилось сообщение и по другим чартерным дестинациям», – сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов федеральным СМИ.

Напомним, воздушное сообщение с Египтом было прекращено в конце 2015 года после теракта на борту пассажирского лайнера авиакомпании «Когалымавиа». Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Установлено, что заложить взрывчатку в самолет террористам помог сотрудник сервисной службы аэропорта.