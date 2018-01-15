Югорчане отдыхают в «Артеке» зимой и летом

Сургутские школьники возвращаются домой с зимних смен Всероссийских оздоровительных лагерей. В это году родители, как и раньше могли воспользоваться предложением оплатить только дорогу к месту отдыха. А это юг Тюменской области, Пермский край, республика Башкоркостан, Ставропольский край (опекаемые дети). Также свои направления заявил округ. Прежде всего, это зимняя смена «Артек, с Новым годом!» в Крыму, где по наградным путевкам на каникулах отдыхают ребята из Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска и др. территорий региона. Путевки предоставлялись детям и подросткам, проявившим способности в сфере образования и молодежной политики, сообщает региональный молодежный центр.

Также в рамках федеральной программы Министерства образования и науки РФ правительство Югры участвует в реализации профильных смен в популярных детских центрах «Орленок» и «Смена».

Кстати, во Всероссийский детский центр «Смена» в Анапе до 19 января еще можно подать заявку сайте leto.doinhmao.ru. На уникальную площадку «Зимняя детская киноакадемия» (с 18 февраля по 3 марта) путевки получат лишь 10 подростков. Это современная образовательная профориентационная площадка в сфере кино и анимации для детей и молодежи с участием медийных звезд и профессионалов отечественного кино и анимации по направлениям: «короткометражное кино», «документальное кино», «анимация», «буктрейлеры», «ТВ и радио», «театральное мастерство».