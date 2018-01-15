Страховые пенсии неработающих пенсионеров подросли на 3,7 процента

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров увеличены на 3,7 процента, сообщает официальный сайт ПФРФ. Размер фиксированной выплаты после индексации составляет 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в итоге вырос до 14 075 рублей, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – до 14 329 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1 процента. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей. А c 1 февраля будут проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам.