​«Движение вверх» стала самой кассовой российской кинолентой за всю историю. Сборы приближаются к 2 млрд рублей

Патриотическая спортивная драма «Движение вверх» от студии «Тритэ» Никиты Михалкова, посвященная победе советских баскетболистов в Олимпиаде 1972 года, уже стала самой кассовой российской кинолентой в истории. Прокат еще не завершен, а сборы уже составили 1,8 млрд рублей – это даже больше, чем собрали в России «Звездные войны. Эпизод VII: Последний джедай» (850 млн рублей) и собственно михалковская «Легенда №17» (923 млн рублей).

Вероятно, это будет первый российский фильм, переступивший порог сборов в 2 млрд рублей. Следующая вершина, которую, вероятно, предстоит побить отечественному кинематографу – преодолеть планку сборов в России «Аватара» Джеймса Кэмерона – он в свое время получил в нашей стране признание на 3,6 млрд рублей.

Напомним, что бюджет «Движения вверх» составил 450 млн рублей, причем немалая часть из этих денег была выдана Фондом кино (только в 2015 году – 234 млн рублей), пишет newsru.com. При всех позитивных качествах, не у всех этот фильм вызвал восторг. Некоторые эксперты и, особенно, родные и близкие прототипов его главных героев выражали мнение, что реальная история там была искажена.