​Сбербанк отчитался о прибыли в 2017 году. Она исчисляется сотнями миллиардов и при этом выросла на треть

Статья дня. ​Спасибо за это кино!

И когда я смотрел то, как снята финальная игра между сборными СССР и США, то вдруг поймал себя на том, что волнуюсь – хотя это матч 1972 года, и я знаю не только его результат, но весь его ход во всех подробностях.