Сбербанк отчитался о чистой прибыли в 647 млрд рублей в 2017 году, что на 30 процентов выше, чем годом ранее, пишут «Ведомости». За это время он выдал 11,4 трлн рублей кредитов только одним юридическим лицам – это на четверть больше предыдущего показателя. Частным клиентам главный госбанк страны выдал 2,1 трлн рублей – это, в свою очередь, на 38 процентов больше, чем годом ранее.
Сбербанк отчитался о прибыли в 2017 году. Она исчисляется сотнями миллиардов и при этом выросла на треть
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