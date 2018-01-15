​У всех участников президентской гонки вырос антирейтинг, кроме одного. Угадайте, какого

Антирейтинг (то есть доля избирателей, которые ни за что не проголосуют за соответствующего кандидата) за последние два месяца вырос у всех претендентов на президентский пост, кроме одного. Разумеется, это Владимир Путин, чей антирейтинг упал с 6,8 до 3,9 процента. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование ВЦИОМ (опрос проводился 10-11 января, объем выборки – 2000 человек, погрешность не выше 2,2 процента).

Лидер антирейтинга – Ксения Собчак. За два месяца количество людей, не желающих голосовать за нее, выросло с 79,3 до 89,8 процента. Куда лучше дела у Владимира Жириновского, который баллотировался от ЛДПР – его ни за что не поддержат 44,6 процента россиян, почти столько же – 44,8 процента – у Григория Явлинского. Противников выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина меньше – 28, 2 процента.

Предварительный электоральный расклад (по опросу, проведенному ВЦИОМ 8-10 января, выборка 3000 человек, погрешность не более 1,8 процента) по потенциальному голосованию на президентских выборах таков:

Владимир Путин – 74 процента

Павел Грудинин – 7,2 процента

Владимир Жириновский – 4,7 процента

Ксения Собчак – 1 процент

Григорий Явлинский – 0,6 процента

Борис Титов – 0,3 процента