Сургутяне могут спасти животных из отлова 19 января, а также в феврале и марте

В Сургуте на постоянной основе проходят «Дни помощи животным». Ближайшие из них состоятся 19 января, 9 и 16 февраля, 9 и 16 марта с 16 до 18 часов на территории производственной базы Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия.

В это время все сургутяне, заинтересованные в сохранении жизни бездомным собакам, могут посетить пункт временной передержки отловленных животных, выбрать и взять себе в семью понравившегося питомца.

СГМУКП находится на Производственной улице, дом 14.