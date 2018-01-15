​В 2018 году Югра усилит программу благоустройства – в планах 112 дворов и общественных пространств

В 2017 году программа «Формирование комфортной городской среды» проехалась по 98 местам – 61 общественному пространству и 37 дворам в регионе. На это ушло почти 106 млн рублей федерального бюджета и 450 млн рублей из казны округа. Но это не предел: в 2018 году модернизационные планы департамента ЖКХ еще более амбициозны – в них попадут 35 дворов и 77 общественных мест, всего – 112 объектов. Об этом рассказывает департамент общественных и внешних связей.

Теперь региональное правительство хочет активнее вовлечь югорчан в этот интересный процесс – для этого вскоре будет запущено рейтинговое голосование, при помощи которого будет понятно, какие территории жители округа хотят модернизировать в первую очередь.