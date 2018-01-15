В этом году дети с 10 лет смогут ездить в поездах дальнего следования без родителей и сопровождающих. Глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов сообщил, что на сейчас прорабатывается возможность оказания услуги сопровождения ребенка в пути — опеку над детьми будет осуществлять проводник, который по прибытии должен будет передать его доверенному лицу.
Дети старше 10 лет смогут ездить в поездах без родителей и сопровождающих
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Сегодня в 15:21, просмотров: 173, комментариев: 0