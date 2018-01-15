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Опубликовано видео с задержанием одного из подростков, устроивших резню в пермской школе // ВИДЕО

Один из подозреваемых зачинщиков резни в пермской школе задержан. Соответствующее видео разместило агентство Ruptly. Там показано, как полицейские выводят подростка в наручниках, а затем кладут на носилки. В это время из школы уходят ученики.

Следственный комитет полагает, что случившаяся в школе резня — итог конфликта двух подростков, один из которых ранее учился в этом заведении. Поножовщину пытались остановить учителя и другие ученики, но закончилось это десятком пострадавших. Одна из педагогов и учащийся попали в больницу в тяжелом состоянии.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 291, комментариев: 2


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 17:45
А где была охрана школы? Как она повела себя?
Остаюсь при своём мнении, в каждой школе должен быть сотрудник рос гвардии или по делам несовершеннолетних сотрудник полиции!
влад сасов
не нравится
Сегодня в 18:29
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь .не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

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