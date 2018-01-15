Опубликовано видео с задержанием одного из подростков, устроивших резню в пермской школе // ВИДЕО

Один из подозреваемых зачинщиков резни в пермской школе задержан. Соответствующее видео разместило агентство Ruptly. Там показано, как полицейские выводят подростка в наручниках, а затем кладут на носилки. В это время из школы уходят ученики.

Следственный комитет полагает, что случившаяся в школе резня — итог конфликта двух подростков, один из которых ранее учился в этом заведении. Поножовщину пытались остановить учителя и другие ученики, но закончилось это десятком пострадавших. Одна из педагогов и учащийся попали в больницу в тяжелом состоянии.