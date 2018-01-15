«Материнский капитал» можно пустить на ежемесячные выплаты

Семьи с низким доходом в этом году смогут получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, сообщает пенсионный фонд РФ. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама может подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты.

«Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, значит, заявление будет одобрено», - поясняет сайт ПФР.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала устанавливается на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение до достижения ребенком полутора лет. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года.