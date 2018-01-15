​Сотрудники ГАИ проводят акцию «Внимание! Дети и дорога!»

Сотрудники Госавтоинспекции Сургута продолжают участвовать в организации и проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, профилактику безопасного участия несовершеннолетних детей в дорожном движении, привитие навыков дисциплинированного поведения на улице и дороге в зимний период, а также привлечения внимания общественности к вопросу дорожной безопасности детей.

После зимних новогодних каникул на территории города проводится профилактическая акция «Внимание! Дети и дорога!». Во время мероприятия инспекторы ГИБДД посещают дошкольные и общеобразовательные организации, где организуют для детей, их родителей и педагогов различные тематические лекции, уроки-практикумы, викторины и конкурсы с детьми, а также совместные патрулирования с привлечением родительской общественности и отрядов Юных инспекторов движения.

Как отмечают сотрудники Госавтоинспекции, такие мероприятия благоприятно влияют на профилактику дорожной безопасности среди несовершеннолетних, а также способствуют привитию навыков дисциплинированного поведения на дороге не только маленьких участников дорожного движения, но и взрослых – водителей, пешеходов и пассажиров.