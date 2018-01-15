​Сбербанк распродает здания во многих городах тюменской «матрешки». Где именно?

Сбербанк начал большую распродажу принадлежащих ему офисов на территории «большой» Тюменской области. Об этом пишет «РБК Тюмень». Так, в настоящий момент в Российском аукционном доме на аукционы выставлены три объекта: в Белоярском (за 15,25 млн рублей), Нижневартовске (за 180,6 млн рублей) и Ноябрьске (86,9 млн рублей).

В свою очередь, к продаже готовятся еще пять офисных зданий: в Надыме, Губкинском, Муравленко, Мегионе и Тобольске. В пресс-службе Западно-Сибирского отделения Сбербанка заявили, что это – меры оптимизации расходов и портфеля недвижимости, которые никак не повлияют на качество обслуживания на территориях, где продаются офисы банка.