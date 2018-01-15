​СМИ сообщают о резне в одной из пермских школ. Пострадали десять человек

В одной из пермских школ неизвестные с ножами атаковали учителя и учеников. Как пишет «Эхо Москвы», речь идет как минимум о десяти пострадавших. Разные источники рассказывают версии событий. По одной из них, некие люди в масках ворвались в школу и напали на учителя и детей. По другой, некто открыл злоумышленникам «черный вход» в школу изнутри. Преступники задержаны, с ними работают оперативники. По предварительной информации Следственного комитета, это возможно были внутренние «разборки» учеников с применением холодного оружия.

Учительница и один из школьников находятся в тяжелом состоянии.