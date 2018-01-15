Теперь ожидать свой вылет самые маленькие пассажиры международного аэропорта Сургута будут играючи. На втором этаже, в центре аэровокзального комплекса, открылась детская игровая зона для пассажиров с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Комплекс «Лабиринт», игровая мебель, горки, бассейн с шариками, а также кулер с питьевой водой уже пользуются популярностью. «Посещение детьми детской игровой зоны возможно только в присутствии взрослых, для которых предусмотрены кресла, а также установлены плазменные панели для трансляции фильмов и новостей», — уточнила начальник аэровокзального комплекса Ирина Токарева.
В аэропорту Сургута появилась детская площадка и лабиринт
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