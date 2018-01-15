​В Тюмени полиция нашла водителей крутых автомобилей из «лихого» свадебного кортежа и отштрафовала

В столице области завершается история с крутым свадебным кортежем, который 16 декабря пронесся по городу, нарушая множество правил дорожного движения и снимая это все на видео. Тогда, напомним, один из видеоблогеров Тюмени, заметивший съемки этих товарищей в сети, жестко их раскритиковал, за что получил массу угроз и требований извиниться.
Теперь ситуация повернулась в другую сторону. Тюменская
ГИБДД нашла 11 участников этого свадебного кортежа и
заставила извиняться
выписала массу штрафов. Как пишет 72.ru, там были владельцы таких машин, как Porsche
Cayenne, Infiniti, Mazda6, Range Rover, Mercedes. Все они получили по правилам
дорожного движения – штрафы варьировались от 500 до 5000 рублей, вплоть до
перспективы лишения прав. К слову, все участники веселых покатушек, по словам
представителя областной ГИБДД, не считают себя виновными.