​В Тюмени полиция нашла водителей крутых автомобилей из «лихого» свадебного кортежа и отштрафовала

В столице области завершается история с крутым свадебным кортежем, который 16 декабря пронесся по городу, нарушая множество правил дорожного движения и снимая это все на видео. Тогда, напомним, один из видеоблогеров Тюмени, заметивший съемки этих товарищей в сети, жестко их раскритиковал, за что получил массу угроз и требований извиниться.

Теперь ситуация повернулась в другую сторону. Тюменская ГИБДД нашла 11 участников этого свадебного кортежа и заставила извиняться выписала массу штрафов. Как пишет 72.ru, там были владельцы таких машин, как Porsche Cayenne, Infiniti, Mazda6, Range Rover, Mercedes. Все они получили по правилам дорожного движения – штрафы варьировались от 500 до 5000 рублей, вплоть до перспективы лишения прав. К слову, все участники веселых покатушек, по словам представителя областной ГИБДД, не считают себя виновными.