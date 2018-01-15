​«Ведомости»: Путин дал команду повысить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру

Подготовка к новому сроку президента Владимира Путина может привести к новым «подаркам избирателям». Как пишут «Ведомости», глава государства дал поручение своей администрации и профильным министерствам продумать увеличение расходов на человеческий капитал – образование, здравоохранение и соответствующую инфраструктуру. И все с этим согласны, но есть одна проблема – где взять деньги?

Возможно, речь пойдет о «бюджетном маневре», который президенту предлагали устроить еще в начале текущего срока – уменьшить расходы на оборону и безопасность, увеличить на человеческий капитал и инфраструктуру. Но, как многие помнят из новейшей истории, тогда не задалось. Но эту идею до сих пор отстаивает бывший министр финансов, ныне председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он утверждает, что если бы шесть лет назад его задумка реализовалась, то сейчас ВВП рос бы на 0,4 процента быстрее. Но лучше поздно, чем никогда – сейчас ЦСР предлагает постепенно увеличивать расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру – в пределах одного процента ВВП, но и это уже достаточно много. Кроме того, можно «сбросить» один процент ВВП с правоохранительных органов и контрольно-ревизионного аппарата. И это много.

Тем временем Минфин раздумывает над тем, чтобы «обелить» экономику, что позволит мобилизовать налоговые поступления в бюджет. Кроме того, нам могут повысить НДФЛ (до 15 процентов, но с учетом освобождения от него беднейших слоев населения) и акцизы на роскошь. Еще один вариант – повышение пенсионного возраста.

Так или иначе, структурные изменения подобного рода вкупе с повышением расходов на человеческий капитал позволят разогнать экономику до 3 процентов ВВП в год, считают в ЦСР.