​Google «заспойлерил» президентские выборы в России. Они еще не прошли, а он уже назвал победителя

Поисковая система Google испортила россиянам всю интригу на выборах президента 2018 года. Как пишут (не без иронии) множество изданий, накануне, 14 января, на поисковый запрос «президентские выборы в России 2018» выходил ответ, где значился победитель этих выборов – Владимир Путин. Правда, сейчас этот нюанс в поисковике уже исправлен.

Как пишет «Газета.ру», подобный забавный казус произошел из-за того, что некто внес в «Википедию» правки, согласно которым победителем мартовских выборов в России уже стал действующий президент. Соответственно, Google воспринял это всерьез (попробовал бы нет) и выдал в качестве ответа на запрос.