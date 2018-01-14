​Действительно, зачем? У кандидата в президенты России Владимира Путина не будет страниц и аккаунтов в соцсетях

Владимир Путин в своей ипостаси кандидатом в президенты России ограничится только официальным сайтом, никаких страниц-аккаунтов в соцсетях у него не будет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова. Впрочем, это не означает, что работа по продвижению президента не будет вестись в соцсетях – просто она будет идти не от его лица, а от лица многочисленных сторонников. Кроме того, у него есть достаточное количество (259) статусных доверенных лиц, являющихся лидерами общественного мнения, среди которых много звезд и просто известных россиян. В Сургуте это – главврач перинатального центра Лариса Белоцерковцева.